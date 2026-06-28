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Mardin'in 4 ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Mardin'in 4 ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

22:2128/06/2026, Pazar
AA
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Yangınlar Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde çıktı.
Yangınlar Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde çıktı.

Mardin’in Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde saman, anız, ekin ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınların ardından bölgelere sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla alevlerin kontrol altına alındığı bildirildi.

Mardin'in Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızıltepe ilçesinde Sarıca, Üçevler ve Halkalı mahallelerinde saman, Derik ilçesi Kuşçu Mahallesi'nde anız, Savur ilçesi İçgören Mahallesi'nde saman, Şenocak Mahallesi'nde anız ve Mazıdağı ilçesi Yetkinler köyünde ekin ve orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine söz konusu bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar ekiplerce söndürüldü.


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