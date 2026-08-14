Ticaret Bakanlığı, yurt dışında yaşayanların Türkiye’ye geçici süreyle getirdiği araçların kullanımına ilişkin uygulamada değişikliğe gitti.

Yeni düzenlemeyle emeklilik belgesinin hangi şartlarda geçerli sayılacağı yeniden tanımlanırken, araç sahibinden başka kişilerin aracı kullanabilmesine ilişkin kurallar da netleştirildi.

Emeklilik belgesinde yeni şart

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, yurt dışından emekli olan kişilere 730 güne kadar geçici araç kullanım hakkı tanınabilmesi için sunulacak belgenin kapsamı değiştirildi.

Buna göre emekliliğin, ilgili ülkenin sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında çalışmaya bağlı olarak kazanıldığını gösteren belgenin yanı sıra, elçilik, konsolosluk veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi de emeklilik belgesi olarak kabul edilecek.

Aracı kimler kullanabilecek?

Düzenlemede araç sahibinin dışında aracı kullanabilecek kişiler için de yeni esaslar getirildi.

Buna göre geçici olarak Türkiye’ye getirilen araçlar, izin hakkı sahibinin Türkiye dışında ikamet eden eşi veya akrabaları tarafından kullanılabilecek.

Ayrıca araç sahibinin araçta bulunması şartıyla, ikamet yeri Türkiye dışında olan başka kişilerin de aracı kullanmasına izin verilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle yurt dışında yaşayan emeklilerin Türkiye’ye getirdikleri araçların kullanımında hangi belgelerin geçerli olacağı ve araç sahibinin dışında kimlerin direksiyona geçebileceği yeniden belirlenmiş oldu.

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