ABD'den İran'a 'görülmemiş' yaptırım açıklaması

Gelecek hafta yeni duyuruların yapılacağını kaydeden Bakan Bessent,

“Bir ülkeye uygulanmış tarihin en ağır ekonomik yaptırımlarını devreye sokacağız. Bu, dünyanın daha önce hiç görmediği bir ekonomik tecrit ile İran limanlarına her türlü giriş çıkışı engelleyecek Hürmüz Boğazı'nda devam eden ablukanın birleşimi olacak”