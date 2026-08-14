İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Tamamen kontrol altında
İran, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ve bölgedeki tüm hareketliliğin yakından takip edilerek kontrol altında tutulduğunu bildirdi. DMO Komutanı Ali Azmayi, sahadaki hiçbir gelişmenin gözden kaçmadığını belirterek ABD'ye bölgedeki gerçek duruma odaklanma çağrısında bulundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirterek, bölgedeki hareketliliğin tamamen ve kararlı şekilde kontrol altında tutulduğunu söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Azmayi, ABD'li yetkililerin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Azmayi, "Hürmüz Boğazı kapalıdır. Hareketlilik üzerindeki hakimiyetimiz tam ve kararlıdır. Bu boğazdaki hiçbir hareket Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının gözünden kaçmaz." ifadelerini kullandı.
ABD'li yetkililerin açıklamalarına da değinen Azmayi, "Gerçek, sahada görülmeli, bildirilerde ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil." dedi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.