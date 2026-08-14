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ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün üç mahkum idam edilecek

ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün üç mahkum idam edilecek

00:41, 14/08/2026, Cuma
IHA
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ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün üç mahkum idam edilecek
ABD’de 2025’te 47 mahkumun ölüm cezası infaz edildi.

ABD’de Tennessee ve Oklahoma eyaletlerinde iki mahkumun yaklaşık 30 dakika arayla zehirli iğneyle idam edilmesinin ardından gözler Alabama’daki üçüncü infaza çevrildi. Jeremy Williams’ın da cezasının uygulanması halinde, 2010’dan bu yana ilk kez üç mahkum aynı gün idam edilmiş olacak. Üç infazın aynı güne denk gelmesinin koordineli bir karar olmadığı, zamanlamanın tesadüfi olduğu belirtildi.

ABD’de yaklaşık 16 yıl sonra ilk kez üç mahkumun aynı gün idam edilmesi için takvim belirlenirken, Oklahoma ve Tennessee eyaletlerinde iki mahkum yaklaşık 30 dakika arayla zehirli iğne yöntemiyle idam edildi. Alabama’da 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürmekten suçlu bulunan Jeremy Williams’ın cezasının da günün ilerleyen saatlerinde infaz edilmesi bekleniyor.

Üç ayrı idam cezasından ikisi infaz edildi

ABD’de idam cezalarının uygulanmasında son yıllarda görülen artış sürerken, ülkede yaklaşık 16 yıl sonra aynı gün içinde birden fazla idam cezasının infaz edildiği dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tennessee, Oklahoma ve Alabama eyaletlerinde 13 Ağustos için planlanan 3 ayrı idam cezasından 2’si infaz edildi.

2010 yılından bu yana ilk

Oklahoma’da Carlos Cuesta-Rodriguez ile Tennessee’de Anthony Darrell Hines yaklaşık 30 dakika arayla zehirli iğne yöntemiyle idam edildi. Alabama’da ise Jeremy Williams’ın idam cezasının günün ilerleyen saatlerinde uygulanması planlanıyor. Üçüncü infazın da gerçekleştirilmesi halinde ABD’de 2010 yılından bu yana ilk kez üç mahkum aynı gün idam edilmiş olacak.

Üç farklı eyaletteki infaz tarihlerinin aynı güne denk gelmesinin koordineli bir karar olmadığı, zamanlamanın tesadüfi olduğu belirtilirken, gelişme ABD’de son dönemde yeniden yükselişe geçen idam sayıları açısından da dikkat çekti.

Oklahoma’da Cuesta-Rodriguez idam edildi

Günün ilk infazlarından biri Oklahoma eyaletinde gerçekleştirildi. 70 yaşındaki Carlos Cuesta-Rodriguez, McAlester kentindeki Oklahoma Eyalet Cezaevi’nde zehirli iğne yöntemiyle idam edildi.

Cuesta-Rodriguez, 2003 yılında Oklahoma City’de birlikte yaşadığı kız arkadaşı Olimpia Fisher’ı silahla öldürmekten suçlu bulunmuş ve ölüm cezasına çarptırılmıştı. İnfazından önce işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden Cuesta-Rodriguez, daha önce af talebinde bulunmayı reddetmişti.

Fisher’ın kızları ise infaz sürecinde annelerinin yaşadıklarına dikkat çekerek aile içi şiddet konusunda farkındalık çağrısında bulundu.

Tennessee’de Anthony Darrell Hines’ın cezası infaz edildi

Oklahoma’daki infaza yakın saatlerde Tennessee eyaletinde de 66 yaşındaki Anthony Darrell Hines idam edildi. İnfaz, zehirli iğne yöntemiyle gerçekleştirildi. Hines’ın avukatları infaz öncesinde hukuki girişimlerde bulunarak cezanın durdurulmasını talep etti ancak girişimler sonuçsuz kaldı. Hines’ın oğlu da babasıyla uzun süre ayrı kaldıktan sonra infazdan kısa süre önce yeniden görüştü ve infaza tanıklık etti.

Hines, 1985 yılında bir motelde çalışan kadın görevliyi öldürmekten ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Alabama’da üçüncü infaz bekleniyor

Günün üçüncü idamının ise Alabama eyaletinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Söz konusu infazın da zehirli iğne yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. 42 yaşındaki Jeremy Williams, 2021 yılında 5 yaşındaki Kamarie Holland’a tecavüz etmek ve çocuğu öldürmekten ölüm cezasına çarptırılmıştı. Williams’ın çocuğun annesine para ödeyerek küçük kıza eriştiği belirlenmişti. Williams, hakkındaki ölüm cezasına itiraz etmemiş ve infaz sürecinin ilerlemesine yönelik hukuki girişimde bulunmamıştı.

Cezanın uygulanması halinde Williams, ABD’de aynı gün içinde idam edilen üçüncü mahkum olacak.

Aynı gün 3 idam en son 2010’da gerçekleştirildi

ABD’de üç mahkumun aynı gün idam edilmesi son olarak 7 Ocak 2010 tarihinde gerçekleşmişti. Söz konusu tarihte Louisiana, Ohio ve Texas eyaletlerinde üç mahkumun ölüm cezaları aynı gün infaz edilmişti. 2018 yılında da üç farklı mahkum için aynı güne infaz tarihi belirlenmiş, ancak planlanan idamlardan yalnızca biri gerçekleştirilmişti.

Texas’taki mahkumlardan birinin infazı ertelenirken, Alabama’da ise damar yolu açılmasında yaşanan sorunlar nedeniyle diğer infaz gerçekleştirilememişti.

ABD’de idam sayılarındaki yükseliş

Üç infazın aynı güne denk gelmesi zamanlama açısından tesadüf olarak değerlendirilse de gelişme, ABD’de ölüm cezasının uygulanmasında son dönemde yaşanan artışa yeniden dikkat çekti.

2025 yılında ülkede 47 mahkum idam edilirken, bu sayı 2009’dan bu yana en yüksek yıllık rakam olarak kayıtlara geçti. İdamların büyük bölümünün, ölüm cezasını aktif biçimde uygulamayı sürdüren sınırlı sayıdaki eyalette gerçekleştirildiği belirtiliyor. Alabama’daki üçüncü infazın da planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi halinde, 13 Ağustos 2026 tarihi ABD’de yaklaşık 16 yıl aradan sonra üç ölüm cezasının aynı gün infaz edildiği ilk tarih olarak kayıtlara geçecek.


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Başlıklar :ABDİdamİnfaz
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