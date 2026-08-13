Gazze'de çadır kampta hüzünlü sergi: Filistinli çocuklar acıyı ve umudu resmetti

İran duyurdu: ABD ve İsrail'e ait gemiler Hürmüz’den geçemeyecek

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sekreteri Behnam Saidi, savaş sonrasında dahi İsrail'e ait herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini, ABD'nin de düşmanlık ve tehditlerini sona erdirmeden askeri ya da ticari hiçbir gemisinin Boğaz'dan geçiş yapamayacağını söyledi.