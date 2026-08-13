Gazze'de çadır kampta hüzünlü sergi: Filistinli çocuklar acıyı ve umudu resmetti

Mekke Anlaşması Pakistan'da kutlanmaya devam ediliyor
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ve üçlü savunma ittifakını içeren tarihi Mekke Anlaşması, Pakistan'da büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediliyor. Sokaklara dökülen Pakistanlılar, polisin de katılımıyla ellerinde Türk, Suudi ve Pakistan bayraklarıyla konvoy düzenliyor.
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