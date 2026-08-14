İstilacı Yahudi terörü direnişe takıldı

İşgalci İsrail ordusu ve kontrolü altında hareket eden istilacı Yahudi teröristler, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarındaki Kusra beldesinde, 10 Ağustos’tan beri 3 Filistinli aileye ait evleri kuşatıyor. Filistinli aileler, istilacıların el koymasını engellemek için evlerden çıkmazken istilacılara karşı taşlarla mukavemet gösteriyor. İşgal ordusu ise bölgeye kalıcı bir tabur yerleştirerek istilacı çeteleri korumak istedi. Yerel kaynaklara göre aileler, istilacıların evlere el koymasından endişe ederek dönüşümlü olarak evlerin içerisinde kalıyor. Kuşatma altındaki ailelerden bir kadın, gazetecilere istilacıların evlere giden elektrik ve suyu kestiğini buna rağmen direnmeye devam edeceklerini belirterek, “Ne olursa olsun evimizden çıkmayacağız. Allah’ın izniyle burada direnmeye devam edeceğiz” dedi.

EN BÜYÜK SU KAYNAĞINI İSTİYORLAR

İstilacı Yahudi çeteler ile İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin, Kusra’da uyguladığı baskı ve şiddetin amacının bölgede bulunan ve Batı Şeria’nın en büyük su kaynaklarından birine ev sahipliği yapan Cebel Ras el-Ayn bedevi köyünü kontrol etmek olduğu değerlendiriliyor. Cebel Ras el-Ayn köyü ayrıca, bölgeye hakim bir tepede bulunmasından dolayı da stratejik bir önem taşıyor. İstilacı Yahudi teröristler, bu amaçla Kusra’da Filistinlilerin yaşadığı evlerin arasında küçük bir Yahudi istila birimi kurmuştu. Bölgede geçimini tamamen çiftçilikten sağlayan bedevi (göçebe) ve yerleşik Filistinli aileler ise neye mal olursa olsun bu su kaynağını korumakta kararlılık gösteriyor. Aileler neye mal olursa olsun bölgeyi terk etmezken istilacı Yahudilerin aralıklarla düzenlediği saldırılarla taşlarla direniş gösteriyor.

İŞGAL ORDUSUNDAN GERİ ADIM

İstilacı Yahudilerin saldırılarının Kusra’da sonuca ulaşamaması işgalci İsrail ordusuna geri adım attırdı. İşgal güçleri, dün öğle saatlerinde Kusra beldesine yüzlerce askerle baskın düzenleyerek beldenin giriş-çıkışlarını kapattı. İşgal ordusunun beldede “güvenliği” sağladıktan sonra istilacı Yahudilerin kurduğu küçük birimleri tahliye etmeye başladığı bildirildi. Yerel kaynaklar, daha önce istilacıları korumak için yerleşen İsrail ordusuna bağlı taburun istilacıları zorla Kusra’dan çıkarmaya başladığını aktardı.

HUCKABEE BİLE İSRAİL'E İSYAN ETTİ

Kusra’da yaşanan gelişmeler, İsrail’deki aşırı sağcı hükümete ve Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya verdiği tam destekle bilinen ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin bile tepkisini çekti. Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasında yaşanan gerilimlerde bile Netanyahu’dan yana tavır almasıyla dikkat çeken Huckabee, Kusra’daki kuşatma ve baskınlar nedeniyle istilacıları kınama açıklaması yayınladı. Huckabee, açıklamasında Kusra’daki istilacıları, “İsrailli teröristler” olarak nitelerken "Bu aileyi sindirmeyi ve taciz etmeyi amaçlayan bu korkunç terör eylemini gerçekleştirenlerin hareketleri iğrençtir. Bu tür kabadayılıkların hiçbir mazereti olamaz" cümlelerine yer verdi. Huckabee ayrıca, İsrail ordusunun ABD Büyükelçiliği’nin talebi üzerine harekete geçerek bölgedeki istilacıları tahliye etmeye başladığını öne sürdü.

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