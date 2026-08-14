Erbil'de İHA saldırısı

Gazze'de çadır kampta hüzünlü sergi: Filistinli çocuklar acıyı ve umudu resmetti

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı El-Ard et-Tayyibe Mülteci Kampı’nda bir çadırda düzenlenen “Acı ve Umut… Gerçek ve Hayal” sergisinde Filistinli çocukların eserleri bir araya getirildi. Ekim 2023’ten bu yana İşgalci İsrail'in devam eden saldırılarının altında düzenlenen sergide, çocukların yaşadıkları yerinden edilme, yıkım, açlık, su sıkıntısı ve sevdiklerini kaybetme gibi deneyimleri resmedildi.