Deyrizor'da 2 toplu mezar bulundu
17:26, 13/08/2026, Perşembe
AA
Arşiv
Suriye'nin Deyrizor ilinde 2 toplu mezar ortaya çıkarıldı.
SuriyeDevlet Televizyonu el İhbariyye'nin haberine göre, Ulusal Kayıp Heyeti, ihbar üzerine Deyrizor ilinin Raşafe mahallesi ve doğu kırsalındaki Kaşme Çölü'nde kazı çalışmalarına başladı.
Kazı çalışmaları sonrası toplu mezar olduğu değerlendirilen iki noktada insana ait ceset kalıntıları bulunduğu belirtildi.
Suriye'de Beşşar Esed rejimin devrilmesinin ardından ülkenin farklı yerlerinde onlarca toplu mezar ortaya çıkarılmıştı.
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Başlıklar :suriyetoplu mezardeyrizor
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