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İş dünyası Filistin için bir araya geldi: 500 eser müzayedeye çıktı

İş dünyası Filistin için bir araya geldi: 500 eser müzayedeye çıktı

16:54, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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İş dünyası Filistin için bir araya geldi: 500 eser müzayedeye çıktı
MÜSİAD’ın “Filistin İçin Hat ve Sanat Eserleri Müzayedesi” rekor katılım ve 160 milyon TL bağışla tamamlandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ev sahipliğinde, Filistin’e Destek Platformu ve Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen “Filistin İçin Hat ve Sanat Eserleri Müzayedesi”, iş dünyasından geniş bir katılımla tamamlandı. MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen programa MÜSİAD üyeleri ve sanayiciler yoğun ilgi gösterirken, yurt içi ve yurt dışındaki MÜSİAD şube başkanları ile üyeleri de Bidsee uygulaması üzerinden online olarak müzayedeye katıldı.

Gazze’deki insanlık dramına destek olmak amacıyla düzenlenen organizasyonda toplam 160 milyon TL bağış toplandı. Bir önceki müzayedede elde edilen 15 milyon TL’lik kaynak, bu yıl MÜSİAD teşkilatının ve iş dünyasının güçlü desteğiyle rekor bir seviyeye ulaştı.

Toplanan tüm bağışlar Deniz Feneri Derneği hesaplarına aktarılarak, Filistin’e Destek Platformu aracılığıyla doğrudan Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Açılış öncesinde Gazze ile canlı bağlantı kuruldu

Sunuculuğunu Hattat Mustafa Cemil Efe ile Şef Ömür Akkor’un üstlendiği program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Müzayede öncesinde Gazze ile canlı bağlantı yapılarak bölgedeki anlık durum hakkında bilgi alındı.

Açılış bölümünde MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarda, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilirken, Filistin halkıyla dayanışmanın ve insani yardım çalışmalarının önemine vurgu yapıldı. Hat sanatının seçkin örneklerinin yanı sıra farklı sanat eserlerinin de yer aldığı müzayedede, eserler Filistin’e destek amacıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İş dünyası ve sanat camiasından güçlü katılım

Filistin için düzenlenen anlamlı geceye iş dünyasının önde gelen temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Gecenin ev sahipliğini üstlenen MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, müzayedeye çıkan ilk esere teklif verip satın alarak açık arttırmayı başlattı. Müzayede boyunca salondaki katılımcıların yanı sıra online uygulama üzerinden Türkiye’den ve yurt dışından katılanların yoğun teklifleri de dikkat çekti.

Özellikle nadir hat eserleri ve özel koleksiyon parçaları için art arda teklifler gelirken, bazı eserler öngörülen değerlerinin üzerinde fiyatlarla alıcı buldu.

500 eser Filistin için bağışlandı

Müzayedede 500 eser sanatseverlerin beğenisine sunulurken, eserler Yusuf İyilik tarafından müzayedeye konuldu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da koleksiyonundaki bazı eserleri gecede satışa sunulmak üzere bağışladı. Bağışlanan eserler de diğer koleksiyon parçalarıyla birlikte açık artırmaya çıkarılarak sanatseverlerden gelen tekliflerle alıcı buldu. Böylece sanat dünyasının farklı alanlarından seçkin eserler, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla anlamlı bir dayanışmanın parçası oldu.

En yüksek teklif Âl-i İmrân Sûresi hat tablosuna geldi

Gece boyunca devam eden açık artırmada en yüksek teklifi alan eser, 9 milyon TL bedelle alıcı bulan Âl-i İmrân Sûresi’nin yazılı olduğu hat tablosu oldu.

Salondaki katılımcılar ile Bidsee uygulaması üzerinden online olarak bağlanan yurt içi ve yurt dışındaki MÜSİAD şubelerinin eş zamanlı teklifleriyle gerçekleştirilen müzayede, 160 milyon TL’lik bağışla tamamlandı.


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Başlıklar :gazzeMÜSİADDeniz Feneri Derneği
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