Uzman isimden ezber bozan İstanbul Depremi çıkışı: 'Kıyamet balonu sönüyor'

Marmara fayı için yeni model

Sosyal medya platformu üzerinden güncel bilimsel verileri paylaşan Bektaş, Japon bilim insanları tarafından 2026 yılında gerçekleştirilen ve fayın elektriksel özelliklerini inceleyen MT (Manyetotellürik) çalışmasına dikkat çekti. Bu araştırmanın verilerine göre Marmara'da akışkanlı-zayıf ve dirençli-kilitli zonların yan yana bulunduğunu ifade eden Bektaş, fayın yapısının sanılandan daha farklı davrandığını aktardı. Bektaş ayrıca, Marmara Denizi'ndeki çalışmalarıyla tanınan ünlü Alman yerbilimci Bohnhoff’un yine 2026 tarihli makalesine atıfta bulunarak, bu yapının "creep" (sürünme) yapan, geçişli ve kilitli segmentlerden oluşan karmaşık bir fay sistemi olduğunu vurguladı.