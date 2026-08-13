Uzman isimden ezber bozan İstanbul Depremi çıkışı: 'Kıyamet balonu sönüyor'
Beklenen olası İstanbul depremine ilişkin ezberleri bozacak çarpıcı bir değerlendirme Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi. 2026 yılında yayımlanan uluslararası çaplı iki yeni bilimsel araştırmaya dikkat çeken Bektaş, Ana Marmara Fayı'nın sanılanın aksine tek tip bir davranış sergilemediğini, karmaşık ve farklı özelliklere sahip segmentlerden oluştuğunu vurguladı. Uzman ismin, güncel verilerin olası depremin büyüklüğünü 7'nin altında gösterdiğine işaret ederek kullandığı "İstanbul deprem kıyameti balonu yavaşça sönüyor" ifadeleri ise kamuoyundaki deprem tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.
Marmara Denizi'ndeki fay hatları ve beklenen olası İstanbul depremine yönelik bilimsel tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kamuoyundaki beklentileri değiştirecek nitelikte bir değerlendirme geldi. Bektaş, 2026 yılında yayımlanan iki ayrı uluslararası bilimsel çalışmaya işaret ederek, Ana Marmara Fayı'nın tek tip davranan bir yapıdan ziyade farklı özelliklere sahip karmaşık segmentlerden oluştuğunu belirtti.
Marmara fayı için yeni model
Sosyal medya platformu üzerinden güncel bilimsel verileri paylaşan Bektaş, Japon bilim insanları tarafından 2026 yılında gerçekleştirilen ve fayın elektriksel özelliklerini inceleyen MT (Manyetotellürik) çalışmasına dikkat çekti. Bu araştırmanın verilerine göre Marmara'da akışkanlı-zayıf ve dirençli-kilitli zonların yan yana bulunduğunu ifade eden Bektaş, fayın yapısının sanılandan daha farklı davrandığını aktardı. Bektaş ayrıca, Marmara Denizi'ndeki çalışmalarıyla tanınan ünlü Alman yerbilimci Bohnhoff’un yine 2026 tarihli makalesine atıfta bulunarak, bu yapının "creep" (sürünme) yapan, geçişli ve kilitli segmentlerden oluşan karmaşık bir fay sistemi olduğunu vurguladı.
"İstanbul depremini yeniden düşünmek gerekir"
Prof. Dr. Bektaş'ın paylaştığı bilimsel veriler ışığında yaptığı en çarpıcı çıkış ise olası depremin büyüklüğüne dair oldu. 1999 İzmit depreminin ardından oluşturulan felaket senaryolarına karşı çıkan Bektaş, "1999'da İzmit depremiyle şişirilmiş İstanbul deprem kıyameti balonu yavaşça sönüyor" ifadelerini kullandı.
Olası deprem büyüklüğünün 7'nin altında kalabileceğine (M<7) işaret eden Bektaş, Alman uzman Bohnhoff’un araştırmasındaki "Ana Marmara Fayını ve İstanbul depremini yeniden düşünmek gerekir" başlığını hatırlatarak, mevcut deprem beklentilerinin yeni bilimsel modeller ışığında güncellenmesi gerektiğini ortaya koydu.
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