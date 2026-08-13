BUDO seferlerine hava engeli: İşte iptal edilen seferler
17:31, 13/08/2026, Perşembe
AA
Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu.
Olumsuz hava koşulları Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) seferlerini de etkiledi. Bursa ile İstanbul arasındaki 4 deniz otobüsü seferi iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındı.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 17.45 ve 20.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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Başlıklar :BUDOBursasefer iptali
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