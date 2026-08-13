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İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına hafta sonuna kadar sürecek plajlara giriş yasaklandı

İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına hafta sonuna kadar sürecek plajlara giriş yasaklandı

12:26, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına hafta sonuna kadar sürecek plajlara giriş yasaklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 15 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunarak fırtına ve kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 15 il için kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulunarak "sarı kod" ilan etti. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar hızının saatte 80 kilometreye ulaşması beklenirken, Karadeniz'de yerel yağışların sel ve heyelan tehlikesi yaratabileceği bildirildi. Hafta sonuna kadar sürecek olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'un Şile, Arnavutköy ve Sarıyer ilçelerindeki bazı plajlarda denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimlerini etkisi altına alacak kuvvetli fırtına ve sağanak yağışlar için 15 ilde sarı kodlu uyarı verildi. Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde saatte seksen kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgarların yanı sıra, Karadeniz bölgesinde yaşanabilecek yerel kuvvetli yağışların sel ve heyelan riskini artırdığı bildirildi. Olumsuz hava şartlarının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan bazı ilçelerinde denize girişler tamamen yasaklandı.

Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz'de sel tehlikesi

Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu sürmesi öngörülen yağışlı havanın, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çanakkale, Balıkesir, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun hatlarında beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi ciddi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Yalova valiliklerine iletilen sarı kodlu uyarı kapsamında, bölge halkının fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı teyakkuzda kalması gerektiği vurgulandı.

Saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar hafta sonuna kadar sürecek

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden eseceği, bilhassa Marmara ile Kuzey Ege'de zaman zaman saatte altmış ila seksen kilometre hızla fırtınaya dönüşeceği belirtildi. Cumartesi gecesine kadar hız kesmeden devam etmesi beklenen bu kuvvetli rüzgarların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi tehlikelere neden olabileceği ifade edildi. İstanbul Valiliği de özel bir açıklama yaparak, kent genelinde beklenen kuvvetli poyraz ve fırtınanın yol açabileceği potansiyel hasarlara karşı İstanbulluları uyardı.

Uzmanlardan hafta sonu için kritik uyarılar

Hava durumuna ilişkin bir diğer kritik değerlendirme ise Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Şen, Karadeniz kıyılarındaki sel riskine dikkat çekerken, hafta sonu özellikle İç Ege ve Batı Akdeniz'de aşırı yağış beklendiğinin altını çizdi. İstanbul'da yerel sağanak geçişlerinin ardından hafta sonu hava sıcaklığının 27 derece civarında seyredeceğini belirten Şen, sıcaklıkların kuzey bölgelerde 3 ila 4 derece, güney bölgelerde ise 7 ila 8 derece düşeceğini, ancak önümüzdeki hafta itibarıyla sıcaklık değerlerinin yeniden yükseleceğini öngördüğünü paylaştı.

İstanbul'un 3 ilçesinde plajlara giriş yasaklandı

Fırtına ve tehlikeli dalga boyu, İstanbulluların sıcak havalarda yoğun ilgi gösterdiği sahillerde de güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu. Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji ve Windfinder verilerini dikkate alarak 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde ilçe genelindeki tüm sahil, koy ve plajlarda denize girmeyi yasakladı. Benzer şekilde Arnavutköy Kaymakamlığı dalga yüksekliği sebebiyle 13 ile 16 Ağustos tarihleri arasında denize girilmesini engellerken, Sarıyer Kaymakamlığı ise can güvenliğini sağlamak amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nı on üç ve on dört Ağustos günlerinde girişlere ve deniz faaliyetlerine kapattığını duyurdu.

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