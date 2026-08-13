Mabel Matiz’in şarkısı ve klibi için soruşturma başlatıldı: Soruşturmanın nedeni belli oldu
12:28, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 12:57, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
“Ha Leylim” klibi olay oldu: Mabel Matiz hakkında soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz’in “Ha Leylim” adlı şarkısı ve video klibi hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz olarak tanınan sarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayınlanan “Ha Leylim” isimli şarkıya yönelik Re'sen Soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başlıklar :Mabel Matizklipsoruşturma
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