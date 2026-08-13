Mabel Matiz’in şarkısı ve klibi için soruşturma başlatıldı: Soruşturmanın nedeni belli oldu

MSB'den Mekke Anlaşması açıklaması: NATO’ya alternatif veya rakip bir yapı değil

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması, NATO’ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir." denildi. Çerçeve yasaya ilişkin yapılan açıklamada da, "Bakanlığımızca, Kanun’un 8’inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.