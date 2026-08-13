Bakan Bayraktar gençlerle buluştu: Enerjide bağımsızlık mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gençlerle bir araya geldi. “Küresel Sistemin Kırılma Noktası: Enerji Diplomasisi” başlıklı panelde Türkiye’nin enerjide bağımsızlık hedefi, uluslararası enerji çalışmaları ve nükleer teknolojideki hedefler ele alındı.

“Küresel Sistemin Kırılma Noktası: Enerji Diplomasisi” başlıklı panelde Bayraktar’a, Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan, BDF’26 Kurumsal İletişim Koordinatörü Salih Emre Şahin ve BDF’26 Komite Moderatörü Elif Rana Durdu sorular yöneltti.

“Geleceği yaşayacak olanlarla konuşmak gerekir”

Panelde gençlere seslenen Bayraktar, enerji gibi stratejik bir alana gençlerin gösterdiği ilginin önemine dikkat çekti.

Bayraktar, “Siz gençlerle bir arada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Keşke beni geçen sene de çağırsaydınız. Bu ülkenin geleceğini konuşacaksak, o geleceği yaşayacak olanlarla konuşmak gerekir. Gençlerimizin enerji gibi stratejik bir alana bu düzeyde ilgi göstermesi bizim için en büyük kazanç” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin enerji hedefleri konuşuldu

Panelde Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirme hedefi, Karadeniz’de doğal gaz üretiminin artırılması ve enerji çalışmalarının vatandaşın günlük hayatına yansımaları değerlendirildi.

Türkiye’nin Somali, Pakistan, Libya ve Suriye gibi farklı coğrafyalardaki enerji arama faaliyetleri ile enerji diplomasisindeki yeni konumu da panelin gündeminde yer aldı.

Bayraktar, nükleer enerji başta olmak üzere stratejik alanlarda Türkiye’nin yalnızca teknolojiyi kullanan değil, teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir ülke olma hedefini anlattı.

Deniz üstü rüzgâr santrali çalışmaları ile güneş, rüzgâr, nükleer enerji ve doğal gazın birlikte şekillendireceği enerji politikası da gençlerle paylaşıldı.

Panelde ayrıca enerji sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik tavsiyeler de ele alındı.

Mesut Özil de programa katıldı

Bakan Bayraktar’ın gençlerle buluşmasına forum katılımcılarının yanı sıra davetliler de yoğun ilgi gösterdi. Eski futbolcu Mesut Özil de programa katılarak gençlerle bir araya geldi.

Programın sonunda Bakan Alparslan Bayraktar’a, Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir ile Başkan Yardımcıları Ahmet Aziz Albayrak ve Ömer Tayyip Erdoğan tarafından günün anısına hediye takdim edildi.