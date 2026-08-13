Bolu'da arazi anlaşmazlığında kan aktı: Baba ve oğlu öldü
Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi’nde arazi anlaşmalığı nedeniyle bir şüpheli, akrabası olan baba ve oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.
Bolu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde R.Ç. ile akrabaları Tayfun S. ve oğlu Tayfun Muhammed S. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ç. akrabalarına av tüfeğiyle ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan incelemede, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüphelinin ve yanında olduğu iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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