Alihan Kuriş soruşturması: 10 şüpheli firari, 9 şüpheli yurt dışında
Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapılırken, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’unun firari olduğu, 9’unun ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş, Fahri C., Süleyman K., Recep O., Şeref T., Mehmet Hilmi M., Nezih Murat B., Metin G., Hilmi Ş., Süleyman Hilmi D., Yunus A., Yusuf B., Ahmet G., Muharrem Hilmi A., Mehmet A., Muhammed D., Mehmet B., Mehmet A., Ahmet Ş., Ömer Y., Abdulkerim E., İsa Ç., Cevat B., Zeki A., Ahmet E., Hüseyin T., Mehmet K., Mehmet T., Mustafa G. ve İsmail Hakkı A. olmak üzere 30 şüpheli gözaltına alındı.
10 şüpheli firari, 9 şüpheli yurt dışında
Öte yandan H.U., Z.Ö., O.A., S.S.K., H.D., M.K., H.T.K., K.P., R.E. ve A.U.P. isimli 10 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
A.S.Ö., S.İ., Ş.D., İ.C., M.S., A.T., S.S., U.Ö. ve Ö.B. isimli 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesine devam edildiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.
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