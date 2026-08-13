Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş, Fahri C., Süleyman K., Recep O., Şeref T., Mehmet Hilmi M., Nezih Murat B., Metin G., Hilmi Ş., Süleyman Hilmi D., Yunus A., Yusuf B., Ahmet G., Muharrem Hilmi A., Mehmet A., Muhammed D., Mehmet B., Mehmet A., Ahmet Ş., Ömer Y., Abdulkerim E., İsa Ç., Cevat B., Zeki A., Ahmet E., Hüseyin T., Mehmet K., Mehmet T., Mustafa G. ve İsmail Hakkı A. olmak üzere 30 şüpheli gözaltına alındı.

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10 şüpheli firari, 9 şüpheli yurt dışında

Öte yandan H.U., Z.Ö., O.A., S.S.K., H.D., M.K., H.T.K., K.P., R.E. ve A.U.P. isimli 10 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

A.S.Ö., S.İ., Ş.D., İ.C., M.S., A.T., S.S., U.Ö. ve Ö.B. isimli 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesine devam edildiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

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