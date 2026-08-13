Bakan Çiftçi duyurdu: Okullara 30 bin bahçe görevlisi alınacak başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak

Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından okullardaki güvenliğin artırılması için alınan önlemlerden birini duyurdu.

NTV canlı yayınına katılan Bakan Çiftçi, okullarda güvenliğin daha da artması için 30 bin ‘bahçe görevlisi’ alacaklarını duyurdu.

Bahçe görevlisi adıyla istihdam edilecek kişiler, okulların güvenliği ve okullarda yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçebilmek için çalışacak.

Bakan Çiftçi şöyle konuştu:

''Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla da görüştüm. Mesela biz polislerde 12-36 çalışma sistemine geçmek istiyoruz. Tabi şimdi okullara 25 bin personel verirsek bizim bu sisteme geçme şansımız yok. Onun için konuyu Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza arz ettim. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüştük. 30 bin bahçe görevlisi diyoruz biz onlara. Bahçe görevlisi olarak istihdam edeceğiz. Valiliklerimiz bize taleplerini bildirdiler. Ne kadar ihtiyaç duydukları noktasında. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak. Hangi ile ne kadar kontenjan düştüğünü belirledik, 81 ile dağıtacağız. Okullarımızda istihdam edeceğiz.''

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