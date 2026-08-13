Trabzon'da 2 gün denize girmek yasaklandı

Dağların arasında 3 asırlık gizli hazine: 3 türlü akıyor, saniyede 120 litre

Trabzon’un Çaykara ilçesinin Çamlıbel Mahallesi’nde 300 yılı aşkın süredir kesintisiz akan doğal kaynak suyu, yazın soğuk kışın ise ılık olmasıyla dikkati çekiyor. Saniyede 120 litre akan su, mahallenin içme suyunun yanı sıra bahçelerde sulama ihtiyacını da karşılıyor. Mahalle Muhtarı Abdullah Kulaç, “Buradan gönül rahatlığıyla su içebilirsiniz. Dünyada su kıtlığının konuşulduğu bir dönemde bu inanılmaz bir kaynak” dedi.