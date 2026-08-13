Binlerce kişi gece akın etti: Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüyerek görsel şöleni izlediler

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, etkinliğe Bursa ve çevre il ve ilçelerden yaklaşık 4 bin kişinin katıldığını belirterek, "Bursa, çevre il ve ilçelerden meteor yağmurunu izlemek için ilçemize yaklaşık 4 bin kişi misafirimiz geldi. Çok güzel bir ortamda, Çiçekli Göleti’nde misafirlerimiz gökyüzünü seyrederek keyifli sohbetler gerçekleştirdiler. Herkes çok mutluydu. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Halkımızın mutluluğu için bu tür etkinlikler artarak devam edecek" dedi.