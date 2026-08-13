5 katlı apartmanda yangın dehşeti: 1'i bebek 3 kişi son anda kurtarıldı

Uzman isimden ezber bozan İstanbul Depremi çıkışı: 'Kıyamet balonu sönüyor'

Beklenen olası İstanbul depremine ilişkin ezberleri bozacak çarpıcı bir değerlendirme Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi. 2026 yılında yayımlanan uluslararası çaplı iki yeni bilimsel araştırmaya dikkat çeken Bektaş, Ana Marmara Fayı'nın sanılanın aksine tek tip bir davranış sergilemediğini, karmaşık ve farklı özelliklere sahip segmentlerden oluştuğunu vurguladı. Uzman ismin, güncel verilerin olası depremin büyüklüğünü 7'nin altında gösterdiğine işaret ederek kullandığı "İstanbul deprem kıyameti balonu yavaşça sönüyor" ifadeleri ise kamuoyundaki deprem tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.