5 katlı apartmanda yangın dehşeti: 1'i bebek 3 kişi son anda kurtarıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi, kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı
Yangında oluşan yoğun duman, apartmanın koridorları ile üst katlardaki bazı dairelere yayıldı.
İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan sepetli merdivenle üst katlara ulaştı.
Dumandan etkilenen ve aralarında 1 bebeğin de bulunduğu 3 kişi, ekipler tarafından sepetli merdivenle tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 3 kişi, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı
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