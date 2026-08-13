Binlerce aday bekliyordu: DGS tercih sonuçları açıklandı
Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak amacıyla Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) giren binlerce adayın beklediği açıklama geldi. ÖSYM, DGS'nin açıklandığını duyurdu.
2026 DGS sonuçları için geri sayım tamamlandı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine taşımak isteyen adayların katılım sağladığı DGS sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercihte bulunabilecek.
DGS tercih sonuçları erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, “19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
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