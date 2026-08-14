Hindistan'da tünel inşaatında facia: 7 kişi öldü 10 kişi yaralandı

ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün üç mahkum idam edilecek

ABD’de Tennessee ve Oklahoma eyaletlerinde iki mahkumun yaklaşık 30 dakika arayla zehirli iğneyle idam edilmesinin ardından gözler Alabama’daki üçüncü infaza çevrildi. Jeremy Williams’ın da cezasının uygulanması halinde, 2010’dan bu yana ilk kez üç mahkum aynı gün idam edilmiş olacak. Üç infazın aynı güne denk gelmesinin koordineli bir karar olmadığı, zamanlamanın tesadüfi olduğu belirtildi.