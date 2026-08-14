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Amerikalı denizciler intiharı düşünüyor

Amerikalı denizciler intiharı düşünüyor

04:00, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Amerikalı denizciler intiharı düşünüyor
Arşiv.

ABD Donanması’na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görev yapan denizcilerin, aylar süren savaş görevi ve ağır yaşam koşulları nedeniyle ciddi bir ruh sağlığı kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

"Navy Times" ve "Stars and Stripes"ın adlı Amerikan ordusuna yakın internet sitelerinin haberlerine göre, gemide bazı denizciler denize atlayarak intihar etmeye teşebbüs etti. Yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesinin bulunduğu USS Abraham Lincoln, İran’la savaş nedeniyle dokuzuncu ayına giren görev süresinde denizde aralıksız 250 gün geçirdi. Bu sürenin modern dönemde bir uçak gemisi için rekor olduğu belirtiliyor. Mürettebat, kasım ayında San Diego’dan ayrıldıktan sonra yalnızca Guam ve Umman’da karaya çıkabildi. San Diego’da donanma yetkilileriyle düzenlenen toplantıda yaklaşık 200 asker yakını endişelerini dile getirdi. Bir askerin eşi, kocasının kendisine “yarın uyanmamayı umduğunu” söylediğini aktardı. Bir başka asker eşi ise uzun süre denizde kalması uzatılan kocasının gemiden atlamaya çalıştığını anlattı. Krizin yalnızca psikolojik olmadığı, gemideki yaşam koşullarının da giderek ağırlaştığı öne sürülüyor. Demokrat Kongre üyesi Mike Levin, gemide küflü duşlar, çalışmayan tuvaletler, haftalarca kullanılamayan çamaşır makineleri, uzun süre sıcak su bulunmaması ve yetersiz yemek gibi sorunlar yaşandığını söyledi. Levin, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in daha önce benzer iddiaları “sahte haber” olarak nitelemesini de eleştirdi.

Yine başa saracak

  • İran’la anlaşma için 60 günlük süre yaklaşırken, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yeniden “ekonomik baskı” stratejisine yöneliyor. Yaklaşık altı aylık savaşın ardından hava saldırılarından beklenen sonucu alamayan ve İran’ın hava savunmasını tamamen etkisiz hale getiremeyen Washington, Tahran’ı yaptırımlarla sıkıştırmaya hazırlanıyor. Bloomberg’e konuşan Beyaz Saray yetkilisi, yaptırımlar ve deniz ablukasının İran ekonomisini ağır biçimde sarstığını belirtirken, Trump’ın önümüzdeki aylarda Tahran’a baskı uygulamak için birçok aracı bulunduğunu söyledi. ABD’nin BM Büyükelçisi Mike Waltz da İran ekonomisinin Hazine Bakanı Scott Bessent’in yürüttüğü baskı kampanyasından zarar gördüğünü savundu. Trump ise İran’daki yüksek enflasyon ve ekonomik sıkıntıları yakından izlediklerini açıkladı. Washington, Trump’ın ilk dönemindeki “maksimum baskı” politikasına benzer şekilde İran’ın petrol ve petrokimya gelirlerini hedef almayı planlıyor. Ancak ABD’nin yıllardır uyguladığı yaptırımlar, Tahran’ı nükleer programı veya Hürmüz Boğazı konusundaki politikalarından geri adım attırmadı. Trump yönetiminin askeri operasyonların ardından yeniden ekonomik yaptırımlara ağırlık vermesi, İran’a karşı savaş öncesindeki stratejiye dönüş hazırlığı olarak öne çıkıyor.

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ABD uçak gemisinde kaos: Denizciler denize atlamaya çalıştı
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Başlıklar :ABDDeniz PiyadesiABD Donanması
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