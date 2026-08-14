Fransa’da orman yangını: 525 kişi tahliye edildi

Fransa’nın güneybatısındaki Landes bölgesinde dün başlayan orman yangını sürüyor. Bölge yetkilisi Gilles Clavreul yaptığı açıklamada, alevlerin şu ana kadar bin 100 hektarlık (2 bin 700 dönüm) alanı küle çevirdiğini, Luglon merkezine 2 kilometre mesafeye kadar yayıldığını ifade etti. Clavreul, "Durum elverişsiz ve yangın hala şiddetle devam ediyor" dedi ve 500 itfaiyecinin alevlerle mücadele ettiğini, yardım için 6 uçağın gönderildiğini aktardı.

Yangın nedeniyle Luglon köyünden 525 kişi tahliye edildi. Köyün kuzeyine ve güneyine giden yollar kapatıldı.

Luglon, temmuz ayı sonlarında iki büyük orman yangınının 50 bin hektardan (124 bin dönüm) fazla alanı küle çevirdiği ve 220 bin kadar kişinin tahliyesine yol açtığı turistik Arcachon Körfezi bölgesinin yaklaşık 100 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Fransa’da bu yıl şimdiye kadar yanan alan, önceki rekor yangınların yaşandığı 2022’deki alanı aştı.

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