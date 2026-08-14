Doğu Flandre Savcılığı da altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.





Yaklaşık 9 milyon avro değerindeki hazinenin nihai sahibinin kim olacağı henüz belirlenemedi.





Olayın duyulmasının ardından bölgeye altın aramak isteyen çok sayıda kişi geldi.