İspanya Süper Kupa’sında Bilal Erdoğan detayı: Suudi isim teşekkür etti
15:27, 14/08/2026, CumaG: Güncelleme: 15:28, 14/08/2026, Cuma
Diğer
Bilal Erdoğan
İspanya’nın dev kulüplerini İstanbul’da buluşturacak organizasyon öncesi Suudi Arabistan’dan dikkat çeken mesaj geldi. Suudi yetkili Turki Al-Sheikh, organizasyona katkıları nedeniyle Necmeddin Bilal Erdoğan’a teşekkür etti.
Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı
Turki Al-Sheikh,2027
İspanya Süper Kupaorganizasyonunun Türkiye'de düzenlenmesine verdiği destek nedeniyle Dünya Etnospor Birliği Başkanı
Necmeddin Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.
"Kardeşim Bilal Erdoğan'a teşekkür ederim"
Turki Al-Sheikh, X hesabından yaptığı paylaşımda,
ifadelerini kullandı.
"İspanya Süper Kupa'nın Türkiye'de gerçekleşmesini mümkün kılan kardeşim Bilal Erdoğan'a destek ve çabaları için teşekkür ederim."
Paylaşımda, Riyadh Season'ın Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle, İspanya Futbol Federasyonu ile Sela arasında imzalanan anlaşma kapsamında İstanbul'da düzenlenecek organizasyona sponsor olacağı da belirtildi.
İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Süper Kupa organizasyonu, Suudi Arabistan'ın eğlence sektörünü düzenleyen ve geliştiren Genel Eğlence Kurumu ile Riyadh Season'ın uluslararası spor etkinliklerindeki faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendirildi.
4 takım mücadele edecek
Organizasyonda
Atletico Madrid, Barcelona, Real Madridve
Real Sociedadmücadele edecek. Karşılaşmalar, 2-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Gündem
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi katılıyor? Açıklama yaptı
Dünya
ABD'den İran'a 'görülmemiş' yaptırım açıklaması
Gündem
Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etti
Ekonomi
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda azaldı
Gündem
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul dosyası daha çözüme kavuştu
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.