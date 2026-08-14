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Süleymancılar’dan biri İmamoğlu’na oy vermezse ne olur? Fatih Süleyman Denizolgun'un anlattığı yaptırımlar yeniden gündem oldu
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Muhammed Taha Dayı
15:13, 14/08/2026, CumaG: Güncelleme: 15:32, 14/08/2026, Cuma

Süleymancılar’dan biri İmamoğlu’na oy vermezse ne olur? Fatih Süleyman Denizolgun'un anlattığı yaptırımlar yeniden gündem oldu

Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun, geçmişte gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün programında yaptığı açıklamalarda, Süleymancılar Cemaati içerisinde Ekrem İmamoğlu’na oy vermeyen kişilerin cemaatten atıldığını, ticari ve sosyal ilişkilerinin kesildiğini ifade etti. Denizolgun ayrıca Ayasofya ve Çamlıca Camii’ne giden kişilerin de benzer şekilde cemaatten uzaklaştırıldığını öne sürerek, Cumhurbaşkanı'na sempati beslediğinden veya oy verdiğinden şüphe edilen kişilerin dahi hedef alındığını söyledi.

"İmamoğlu’na oy vermeyeceğim" diyene ne oluyor?

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in de içinde olduğu büyük operasyon gündemdeki yerini korurken, Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun’un geçmişte gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ile yaptığı programda dile getirdiği iddialar yeniden gündem oldu. Karagöz’ün, cemaatten bir kişinin “İmamoğlu’na oy vermeyeceğim” demesi halinde ne olacağını sorması üzerine Denizolgun, bu kişinin bilgilerinin cemaatin birimlerine ve 180 ülkeye dağıtıldığını, ardından cemaatle ilişkisinin kesildiğinin ilan edildiğini ifade etti.


"Ticari hayatı bitirilir"

Denizolgun, söz konusu kişinin selamının sabahının kesildiğini, ticari hayatının bitirildiğini ve ailesi, akrabaları ile sosyal çevresinin de kendisiyle ilişkisini kestiğini anlattı. Bu nedenle insanların maddi ve manevi sorunlarla karşılaşma korkusuyla sessiz kaldığını savunan Denizolgun, "
O yüzden sessiz bir kitle var.”
 dedi. Denizolgun ayrıca, dedesinin birçok talebesinin cenazesini kıldırmayacağından korkan kişilerin seslerini çıkarmadığını söyledi.

"Ayasofya’ya giden de atılıyor"

Denizolgun, cemaat içerisindeki uygulamanın yalnızca siyasi tercihlerle sınırlı olmadığını da belirtti.
"Ayasofya’ya giden bile aynı akibete maruz kalıyor.” diyen Denizolgun, Ayasofya’ya giden veya Ayasofya’nın fotoğrafını paylaşan kişilerin de cemaatten atıldığını, ticari ilişkilerinin kesildiğini ve akrabalarının kendileriyle selamı sabahı kestiğini öne sürdü. Denizolgun, “Hazmedemiyorlar Ayasofya’nın cami olmasını hazmedemiyorlar mesele bu."
 ifadelerini kullandı.

Çamlıca Camii’ne gidenler için de aynı yaptırım

Denizolgun, Çamlıca Camii’ne giden kişilerin de yasaklandığını söyledi. “Çamlıca Camii’ne giden de yasaklanıyor.” diyen Denizolgun, Cumhurbaşkanı'na sempati besleyen veya oy veren kişilerden şüphe edilenlerin dahi cemaatten atıldığını iddia etti. Denizolgun,
"Aleyhine konuşmayanları bile atmaya geldiler artık sıra oraya geldi."
 ifadelerini kullanarak, bu nedenle insanların oy verecek olsalar bile Cumhurbaşkanı aleyhine konuşmak zorunda kaldığını savundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı.

MASAK raporuna göre, örgüte ait şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, şirketlerin bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde oldukça yüksek sermayeyle yeni şirket kurulduğu, kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketten farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu tespit edildi.

Raporda, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, aktif ticaret yapılmadığı ancak söz konusu sermayeyle bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.

Şirketlerin çoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımlarının tespit edildiği aktarılan raporda, şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonunun bulunduğu, ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların, analiz konusu şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden ve nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

Şirketlerin mal alım-satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek meblağda işlem yapıldığının gözlemlendiği kaydedilen raporda, çeşitli tüzel kişilerle yüksek meblağda mal alım-satım işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici olduğu, şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespitlerine yer verildi.

Bu kapsamda, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adresle 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Operasyonlarda, 49 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30'u gözaltına alınırken, 9'unun yurt dışında olduğunun tespit edildiği, 10'unun yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Başlıklar :Fatih Süleyman DenizolgunAlihan KurişSüleymancılar
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