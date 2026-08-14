Bakan Tekin’den net mesaj: Çocuklarımız ülke meselelerinde doğru bilgilensin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'na katıldı.

Eğitimin geleceği ve yapay zekânın eğitimdeki rolünün ele alındığı forumda Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulunan Tekin, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin yalnızca ülke sınırları içerisinde değil, dünyadaki gelişmelere karşı da duyarlı yetişmesini istediklerini belirtti.

‘ÇOCUKLARIMIZIN ÜLKE SINIRLARIYLA SINIRLI KALMAMALARINI İSTİYORUZ’

Göreve başladığı günden itibaren bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini belirten Tekin, eğitim politikalarının yalnızca akademik başarıya odaklanmadığını söyledi. Bakan Tekin, “Çocuklarımızın ülke sınırlarıyla sınırlı kalmamalarını, barış, insan hakları, demokrasi gibi konularda evrensel düzeyde duyarlılık geliştirmelerini, bu konularda sorumluluk ve inisiyatif almalarını istiyoruz” dedi.

MÜFREDATTA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bu hedef doğrultusunda müfredatta değişiklikler yaptıklarını ifade eden Tekin, sınıf geçme ve ölçme-değerlendirme süreçlerinde de çocukların yalnızca bilgiyle değil, sahip oldukları değerleri geleceğe taşıyabilecek bir anlayışla yetişmelerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Tekin, toplumsal olarak bu konuda yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, gençlerin yaşadıkları toplumun değerlerini tanıyan ve bu değerleri geleceğe aktarabilen bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini vurguladı.

‘BU TÜR ETKİNLİKLERİ ÖNEMSİYORUM’

Bosphorus Diplomasi Forumu’nun da bu hedefleri destekleyen önemli bir etkinlik olduğunu ifade eden Tekin, forumun hem Türkiye’nin uluslararası görünürlüğüne hem de gençlerin dünyadaki sorunlara yönelik duyarlılık kazanmasına katkı sunduğunu söyledi.

Tekin, “Hem Türkiye’nin uluslararası görünürlüğü açısından, hem çocuklarımızın bu anlamda bu sorunlara duyarlılığı açısından, hem de milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacak bir kuşak açısından bu tür etkinlikleri önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

Tekin, forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katkı sunanlara teşekkür etti.