Bakan Kacır: Otomotiv sektörü ihracatını 4,8 milyar dolardan 41,5 milyar dolara yükseltti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Hyundai Motor Türkiye İzmit Fabrikasında Hyundai IONIQ 3 Seri Üretim Başlangıç Töreni’ne katıldı. Törende Bakan Kacır’ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Hyundai Motor Türkiye CEO’su YongJin Alex Kim, Hyundai Motor Avrupa CEO’su Xavier Martinet, OSB’lerin yöneticileri, Kibar Holding CEO’su Ali Kibar, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sukjong Boo ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Bakan Kacır, küresel ekonominin kabuk değiştirdiği yerleşik kabullerin çatırdadığı bir dönemden geçildiğini belirterek, “Uluslararası ticarette maliyet avantajını merkeze alan anlayış, yerini tedarik güvenliğini, teknoloji yetkinliğini ve stratejik dayanıklılığı önceleyen yeni bir yaklaşıma bırakıyor. Yerinde üretimi, yakından ve dostlardan tedariki esas alan korumacı ekonomi politikaları öne çıkıyor. Teknolojinin gelişim ivmesiyle beraber ülkeler kritik teknolojilerde kendi kabiliyetlerini ve kapasitelerini genişletecek politikaları benimsiyor. Özellikle gelişmiş ekonomiler üretim altyapılarını tahkim etmek, kritik teknolojilerde yetkinlik kazanmak ve stratejik yatırımları kendi coğrafyalarına çekmek için daha etkin ve müdahaleci uygulamaları devreye alıyor. Ancak bu ülkelerde uzun yıllar boyunca sürdürülen, sanayiyi zayıflatan politikaların yol açtığı kayıpların, bugün atılan adımlarla ne ölçüde telafi edilebileceği ise belirsizliğini koruyor. Jeopolitik gerilimler, artan enerji maliyetleri, verimlilik sorunları ve rekabet baskısıyla karşı karşıya kalan sanayi üretim endeksi, pandemi öncesi döneme göre Almanya’da yüzde 11,5, İtalya’da yüzde 5,8, Fransa’da ise yüzde 3,3 aşağıda seyrediyor. Aynı dönemde Türkiye’nin sanayi üretimini yüzde 30,8 artırmış olması ise araştırma ve inovasyon kapasitemizi güçlendiren desteklerimizin, planlı sanayileşmeyi yaygınlaştıran adımlarımızın, nitelikli insan kaynağına yaptığımız yatırımların ve katma değerli üretimi önceleyen politikalarımızın önemini açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

Türkiye'nin ihracatını 36 milyar dolardan 278 milyar dolara yükselttik

Türkiye’nin ihracatını 36 milyar dolardan 278 milyar dolara yükselttiğini vurgulayan Bakan Kacır, şunları söyledi:

“İmalat sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 250 milyar doların üstüne çıkardık. Ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasına taşıdık. Üretim kabiliyeti ve küresel değer zincirleriyle kurduğu güçlü bağlarla Türkiye, bugün, Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir. Bu başarıları ‘Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye’ vizyonumuzu sahiplenen, üreten, geliştiren, yeniliğe cesaret eden girişimcilerimiz, sanayicilerimiz, mühendislerimiz ve emekçilerimiz ile birlikte elde ettik. Son 23 yılda üretimini 357 bin adetten 1,5 milyon adede, ihracatını ise 4,8 milyar dolardan 41,5 milyar dolara yükselten otomotiv sektörümüz Türk sanayisinin öncü sektörleri arasındadır. Ana sanayide 60 bin, yan sanayide ise 250 bine yakın vatandaşımızı istihdam eden sektörümüz, oluşturduğu geniş değer zinciri ve güçlü çarpan etkisiyle; lojistikten yazılıma, demir-çelikten elektroniğe kadar pek çok alanda üretimi, yatırımı ve istihdamı besliyor; Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor. Ülkemiz açısından böylesine stratejik bir sektörün rekabet gücünü artırmak ve teknoloji geliştirme kapasitesini derinleştirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak çok boyutlu bir destek mimarisini devreye aldık. 2002 yılından günümüze, yatırım teşviklerimizle; otomotiv ana ve yan sanayi firmalarına ait toplam 1,5 trilyon lira yatırım büyüklüğüne ulaşan 3 bin 880 projenin önünü açtık.”

‘TOGG’u elektrikli ve akıllı bir mobilite platformu olarak hayata geçirdik’

Bakan Kacır, otomotiv sektöründe toplam 57,4 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip 6 projeyi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı kapsamında, uygun finansman imkanlarıyla buluşturduklarını açıklayarak, “Tarihimizin en büyük ölçekli yüksek teknoloji destek programı HIT-30’un mobilite ve batarya üretimine yönelik çağrılarıyla sektörümüzün dönüşümünü hızlandıracak stratejik yatırımlara kapsamlı destekler sunuyoruz. Başarılı bir sanayi politikasının temelinde doğru teşvik ve destek araçlarını, geleceği öngören, değişimi zamanında okuyabilen ve dönüşüme yön veren güçlü bir vizyonla buluşturmak vardır. Küresel otomotiv endüstrisinde bir devrin kapanıp yeni bir devrin açıldığı tarihi bir dönüşüme şahitlik ediyoruz. Batarya maliyetlerinin azalması, yeşil dönüşüm hedefleri ile bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerindeki hızlı ilerleme otomotiv sektöründe değer zincirinin tüm halkalarını yeniden tanımlıyor. Aynı zamanda kullanıcıların elektrikli ve bağlantılı araçlara talebini artırıyor. Milli Teknoloji Hamlesi ile teknoloji geliştirme ve üretmede iddia sahibi bir ülke olarak, küresel otomotiv endüstrisindeki gelişmeleri Türk otomotiv sanayii için bir fırsat penceresine dönüştürmeye kararlıyız. Bu vizyonun en somut adımlarından biri olarak, yerli ve milli otomobilimiz Togg’u elektrikli ve akıllı bir mobilite platformu olarak hayata geçirdik. Biz Togg’u hiçbir zaman salt bir otomobil projesi olarak görmedik. Batarya teknolojilerinden yazılıma, güç elektroniğinden şarj altyapısına ülkemizde bütüncül bir mobilite ekosisteminin oluşmasına öncülük edecek teknoloji hamlesinin kritik bir halkası olarak kurguladık. Bugün Togg binlerce emekçimizin çalıştığı otomotiv sanayimizin rekabet gücünü koruma, sektörümüzü yeni nesil teknolojilerle dönüştürme ve Türkiye’yi mobilitenin geleceğinde söz sahibi ülkeler arasına taşıma irademizin en güçlü yansımalarından biridir” ifadelerini kullandı.

İlk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor

Hyundai Türkiye’nin 250 milyon avroluk yatırımla ilk aşamada yılda 30 bin IONIQ 3’ü Türkiye’de üreteceğini açıklayan Bakan Kacır, “30 yıla yakın süredir faaliyette olan Hyundai Türkiye İzmit tesisleri, Hyundai’nin Güney Kore dışında en uzun süredir faaliyet gösteren denizaşırı üretim tesisi olarak bugüne kadar 13 farklı modelin banttan inişine şahitlik etti. Sağladığımız yatırım teşviklerimizle üretim kapasitesini 2002’den bu yana yıllık 50 binden 230 bine yükselten Hyundai Türkiye; 250 milyon avroluk yatırımla ilk aşamada yılda 30 bin IONIQ3’ü ülkemizde üretecek. Bu yatırımı Türkiye’nin yeni nesil mobilite yolculuğunda müstesna bir konuma taşıyan iki önemli husus bulunuyor. Birincisi, ilk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor. İkincisi ise araç yatırımını tamamlayıcı olan Hyundai MOBİS’in batarya yatırımıdır. Hyundai Türkiye’nin IONIQ 3 yatırımı; yeni nesil mobilite vizyonumuzun küresel otomotiv üreticileri nezdinde karşılık bulduğunun, ülkemizin güvenilir ve ölçeklenebilir bir üretim merkezi olarak konumlandırıldığının ispatıdır. Türkiye’yi elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde küresel bir üretim üssü hâline getirme hedefimizde aşılmış çok kıymetli bir eşiktir” dedi.

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