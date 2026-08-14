Bir ile daha kırmızı bayrak: Valilik uyarı yaptı

Bakan Kacır: Otomotiv sektörü ihracatını 4,8 milyar dolardan 41,5 milyar dolara yükseltti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otomotiv sektörünün son 23 yılda üretimini 357 bin adetten 1,5 milyon adede, ihracatını ise 4,8 milyar dolardan 41,5 milyar dolara yükselttiğini belirterek, “Ana sanayide 60 bin, yan sanayide ise 250 bine yakın vatandaşımızı istihdam eden sektörümüz, oluşturduğu geniş değer zinciri ve güçlü çarpan etkisiyle; lojistikten yazılıma, demir-çelikten elektroniğe kadar pek çok alanda üretimi, yatırımı ve istihdamı besliyor. Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor” dedi.