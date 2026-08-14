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'Altın mı arıyorsun?' diyorlardı: Çobanlık yıllarında başlayan merak 40 yılda tutkuya dönüştü: 400'den fazla parçadan oluşan koleksiyon

'Altın mı arıyorsun?' diyorlardı: Çobanlık yıllarında başlayan merak 40 yılda tutkuya dönüştü: 400'den fazla parçadan oluşan koleksiyon

14:48, 14/08/2026, Cuma
IHA
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'Altın mı arıyorsun?' diyorlardı: Çobanlık yıllarında başlayan merak 40 yılda tutkuya dönüştü: 400'den fazla parçadan oluşan koleksiyon

Muş’ta çobanlık yaptığı yıllarda taş toplamaya başlayan Yavuz Koç’un merakı, yaklaşık 40 yılda 400’ün üzerinde taştan oluşan koleksiyona dönüştü.

Muş’un Kurtik Dağında çobanlık yaptığı yıllarda çay, göl ve yaylalarda dikkatini çeken taşları toplamaya başlayan Yavuz Koç’un merakı, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü bir hobiye dönüştü. Renkleri, hayvan figürlerini ve fosil izlerini taşıyan taşları büyük bir titizlikle toplayan Koç, 400’ün üzerinde taştan oluşan koleksiyonunu sergilemek istiyor. İlk yıllarda çevresindekilerin hayretle karşıladığı merakı, yıllar içerisinde vazgeçemediği bir uğraşa dönüştü. Çay, göl ve yaylalarda saatlerce taş inceleyen Koç, binlerce taş arasından seçtiklerini evine götürerek temizliyor ve koleksiyonuna dahil ediyor. Taşları yalnızca birer doğa parçası olarak görmediğini belirten Koç, her birinin kendine özgü şekil ve hikayesi olduğunu ifade ediyor. Yıllar içerisinde biriktirdiği taşları özenle muhafaza eden Koç, 400’ün üzerinde taştan oluşan koleksiyonunu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla sergilemek istiyor. 

Muş’un Kurtik Dağında çobanlık yaptığı yıllarda çay, göl ve yaylalarda dikkatini çeken taşları toplamaya başlayan Yavuz Koç’un merakı, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü bir hobiye dönüştü. Renkleri, hayvan figürlerini ve fosil izlerini taşıyan taşları büyük bir titizlikle toplayan Koç, 400’ün üzerinde taştan oluşan koleksiyonunu sergilemek istiyor. İlk yıllarda çevresindekilerin hayretle karşıladığı merakı, yıllar içerisinde vazgeçemediği bir uğraşa dönüştü. Çay, göl ve yaylalarda saatlerce taş inceleyen Koç, binlerce taş arasından seçtiklerini evine götürerek temizliyor ve koleksiyonuna dahil ediyor. Taşları yalnızca birer doğa parçası olarak görmediğini belirten Koç, her birinin kendine özgü şekil ve hikayesi olduğunu ifade ediyor. Yıllar içerisinde biriktirdiği taşları özenle muhafaza eden Koç, 400’ün üzerinde taştan oluşan koleksiyonunu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla sergilemek istiyor.&nbsp;

Çocukluk ve gençlik yıllarında başlayan taş merakının bugün kendisi için vazgeçilmez bir hobiye dönüştüğünü anlatan Koç, "Muş’un Kurtik Dağları’nda çobanlık yaparken dere ve göllerde bazı taşlar dikkatimi çekti. Zamanla bu artık bir hobiye dönüştü. Ben bu göllerde, derelerde, yaylalarda taş aramaya başladım. Binlerce taş topladım, ayıkladım. Bu hâlâ devam etmektedir. Artık bu bir hobiye dönüştü, yani alışkanlık oldu" dedi.

Çocukluk ve gençlik yıllarında başlayan taş merakının bugün kendisi için vazgeçilmez bir hobiye dönüştüğünü anlatan Koç, "Muş’un Kurtik Dağları’nda çobanlık yaparken dere ve göllerde bazı taşlar dikkatimi çekti. Zamanla bu artık bir hobiye dönüştü. Ben bu göllerde, derelerde, yaylalarda taş aramaya başladım. Binlerce taş topladım, ayıkladım. Bu hâlâ devam etmektedir. Artık bu bir hobiye dönüştü, yani alışkanlık oldu" dedi.

Taşlarla uğraşmanın kendisine huzur verdiğini, boş zamanlarında taşlarını temizleyip inceleyerek günün stresinden uzaklaştığını ifade eden Koç, "Bu taşlar bana bir huzur veriyor. Onlarla uğraştığım zaman, boş zamanlarımda onları temizleyerek, onlara bakarak stresimi atıyorum. Arkadaşlar geliyorlar, onlar da aynı hayranlıkla bakıyorlar. Hediye getiriyorlar. Biz de kendilerine taşlardan hediye veriyoruz. Bir alışkanlık yani, bundan vazgeçmek artık kolay değil. Bu işi yapanlar bilir. Buna alışan artık bundan vazgeçemez. Günün stresini alıyor. Buraya geldiğim zaman, bütün stresimi alıyor bu taşlara baktığım zaman" ifadelerini kullandı.

Taşlarla uğraşmanın kendisine huzur verdiğini, boş zamanlarında taşlarını temizleyip inceleyerek günün stresinden uzaklaştığını ifade eden Koç, "Bu taşlar bana bir huzur veriyor. Onlarla uğraştığım zaman, boş zamanlarımda onları temizleyerek, onlara bakarak stresimi atıyorum. Arkadaşlar geliyorlar, onlar da aynı hayranlıkla bakıyorlar. Hediye getiriyorlar. Biz de kendilerine taşlardan hediye veriyoruz. Bir alışkanlık yani, bundan vazgeçmek artık kolay değil. Bu işi yapanlar bilir. Buna alışan artık bundan vazgeçemez. Günün stresini alıyor. Buraya geldiğim zaman, bütün stresimi alıyor bu taşlara baktığım zaman" ifadelerini kullandı.

Taşlarla yaklaşık 40 yıldır ilgilendiğini belirten Koç, "Genelde ilgimi çeken renk, hayvan figürü, fosil ve dikkat çeken taşlar oluyor. Bu tür dikkat çeken renk ve şekillere sahip taşlar daha çok ilgimi çekiyor, onları topluyorum. Yıllardır bu taşları toplayıp eve getiririm. Önce ev halkı bir anlam veremedi. Sonra onları sevmeye başladılar. Beraberce yıkarız, deterjanla temizleriz. Onlar da alıştı artık. Önce karşı çıkıyorlardı, sonra bunların da dikkat çektiğini gördüler. Onlar da alıştı yani. Gören artık vazgeçmiyor. Yaklaşık 400’ün üzerinde taş vardır. Hepsi renk renk, çeşit çeşit. Bunları sergileyerek insanların görmesini, yakından görmesini isterim. Sergilenecek bir yer varsa orada sergilemek isterim. İnsanların görmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Taşlarla yaklaşık 40 yıldır ilgilendiğini belirten Koç, "Genelde ilgimi çeken renk, hayvan figürü, fosil ve dikkat çeken taşlar oluyor. Bu tür dikkat çeken renk ve şekillere sahip taşlar daha çok ilgimi çekiyor, onları topluyorum. Yıllardır bu taşları toplayıp eve getiririm. Önce ev halkı bir anlam veremedi. Sonra onları sevmeye başladılar. Beraberce yıkarız, deterjanla temizleriz. Onlar da alıştı artık. Önce karşı çıkıyorlardı, sonra bunların da dikkat çektiğini gördüler. Onlar da alıştı yani. Gören artık vazgeçmiyor. Yaklaşık 400’ün üzerinde taş vardır. Hepsi renk renk, çeşit çeşit. Bunları sergileyerek insanların görmesini, yakından görmesini isterim. Sergilenecek bir yer varsa orada sergilemek isterim. İnsanların görmesini isterim" ifadelerini kullandı.

"Altın mı arıyorsun?" diyorlardı


İlk yıllarda çevresindekilerin kendisine "altın mı arıyorsun?" şeklinde takıldığını söylediği Koç, günümüzde ise taşların dekorasyon amacıyla kullanılmaya başlanmasıyla bu merakın daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.


Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Ben bu işe başladığım zaman çevredeki insanlar bana böyle garip bakarlardı. "Ya ne yapıyorsun sen? Herhalde senin durumun iyi değil. Veya altın mı arıyorsun sen böyle?" derlerdi. Yok, benim hevesim. Şimdi bakıyorum, insanlar evlerini, duvarlarını taşlarla desen yapıyor. Bu artık yeni bir akım oldu yani, bir alışkanlık oldu. İnsanlar taşlarla desen yapıyor evlerinde. Bu tür taşlara ilgi duyan, isteyen varsa ben bu işin bir kısmını devredebilirim."

"Altın mı arıyorsun?" diyorlardıİlk yıllarda çevresindekilerin kendisine "altın mı arıyorsun?" şeklinde takıldığını söylediği Koç, günümüzde ise taşların dekorasyon amacıyla kullanılmaya başlanmasıyla bu merakın daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bu işe başladığım zaman çevredeki insanlar bana böyle garip bakarlardı. "Ya ne yapıyorsun sen? Herhalde senin durumun iyi değil. Veya altın mı arıyorsun sen böyle?" derlerdi. Yok, benim hevesim. Şimdi bakıyorum, insanlar evlerini, duvarlarını taşlarla desen yapıyor. Bu artık yeni bir akım oldu yani, bir alışkanlık oldu. İnsanlar taşlarla desen yapıyor evlerinde. Bu tür taşlara ilgi duyan, isteyen varsa ben bu işin bir kısmını devredebilirim."
Başlıklar :MuşKurtik DağıYavuz KoçAltınKoleksiyon
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