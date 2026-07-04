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Muş'ta balık tutma keyfi faciayla bitti: İki kuzen derede can verdi

Muş'ta balık tutma keyfi faciayla bitti: İki kuzen derede can verdi

18:264/07/2026, Cumartesi
IHA
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Dereye düşen genç ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni hayatını kaybetti
Dereye düşen genç ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni hayatını kaybetti

Muş’un Sungu beldesinde balık tutarken dereye düşen 18 yaşındaki Oğuz Çiftçi ile onu kurtarmak için suya atlayan ve bataklıkta mahsur kalan 21 yaşındaki kuzeni Veli Çiftçi yaşamını yitirdi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan iki gencin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Muş’un Sungu beldesinde Çizmeburnu mevkiinde balık tutmak amacıyla dere kenarına giden 18 yaşındaki Oğuz Çiftçi, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Oğuz Çiftçi’yi kurtarmak için suya giren 21 yaşındaki kuzeni Veli Çiftçi ise dere yatağındaki bataklık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda iki gencin de cansız bedenine ulaşıldı.


Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Oğuz Çiftçi ve Veli Çiftçi’nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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