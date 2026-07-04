Muş'ta balık tutma keyfi faciayla bitti: İki kuzen derede can verdi

Muş’un Sungu beldesinde Çizmeburnu mevkiinde balık tutmak amacıyla dere kenarına giden 18 yaşındaki Oğuz Çiftçi, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Oğuz Çiftçi’yi kurtarmak için suya giren 21 yaşındaki kuzeni Veli Çiftçi ise dere yatağındaki bataklık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda iki gencin de cansız bedenine ulaşıldı.