Yetkililer uyardı: İki ilde denize girmek yasaklandı

Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 28 Haziran 2026 Pazar günü 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.