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Yetkililer uyardı: İki ilde denize girmek yasaklandı

Yetkililer uyardı: İki ilde denize girmek yasaklandı

11:1028/06/2026, Pazar
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Tekirdağ ve Kırklareli'de denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ ve Kırklareli'de denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Valilik ve kaymakamlık boğulma vakalarını önlemek amacıyla Karadeniz kıyısındaki plajların 1 gün kapatıldığını duyurdu.

Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 28 Haziran 2026 Pazar günü 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Kırklareli'nin Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda ise "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 28 Haziran 2026 Pazar günü Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



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