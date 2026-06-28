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Denize giren genç akıntıya kapılıp gözden kayboldu

Denize giren genç akıntıya kapılıp gözden kayboldu

23:0428/06/2026, Pazar
AA
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Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu’da arkadaşlarıyla denize giren 17 yaşındaki Aytekin E., akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, denizde ve kıyı şeridinde arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisindeki sahilden arkadaşlarıyla birlikte denize giren Aytekin E. (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine Ordu ve Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Bu sırada Aytekin E'nin yakınları çalışmaları kıyıdan takip etti.

Ekiplerin, denizdeki arama çalışmaları devam ediyor.



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