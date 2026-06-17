Yıllardır dağ çileği reçeli ürettiklerini belirten Derli, "Artık sertifikamızı aldık ve resmi olarak dağ çileği reçelini satıyoruz. Dağ çileğimiz dağlarda yetişen organik bir ürün. Kumru’daki birçok kadın bu çilekleri toplayarak bize getiriyor, biz de satın alıp reçel üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu tescille birlikte dağ çileği denildiğinde Ordu ve Kumru’nun daha fazla tanınacağına inanıyoruz" dedi.