Ordu’da çatı katı yangınında bir ton fındık küle döndü

Olay, Düzköy Mahallesi Merkez Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Kuru’ya ait iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatı katını sardı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği, sevk edildi.