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Ordu'da sel felaketi: Karadeniz çamura boyandı, sahil kahverengiye döndü

Ordu'da sel felaketi: Karadeniz çamura boyandı, sahil kahverengiye döndü

22:4514/06/2026, Pazar
IHA
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Ordu’nun Ünye ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak taşkınlara neden olurken, yağmur suları Karadeniz’in rengini değiştirdi.

İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, ilçe genelinde su taşkınlarına neden olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Yağışların ardından taşkın suları dereler vasıtasıyla Karadeniz’e aktı.

Tonlarca çamurlu suyun denize dökülmesiyle birlikte, Ünye Fevzi Çakmak Mahallesi sahili ve kıyı kesimleri tamamen çamur rengine büründü. 

Sahilde oluşan kahverengi tabaka, havadan görüntülendi.

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