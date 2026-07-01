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Trabzon’da acı olay: Denizde kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da acı olay: Denizde kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

11:591/07/2026, Çarşamba
IHA
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Serinlemek için denize giren işçinin cansız bedeni bulundu
Serinlemek için denize giren işçinin cansız bedeni bulundu

Trabzon’da çalıştığı şantiye önünden denize girip kaybolan 33 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi’nde meydana geldi. Çalıştığı şantiyenin önündeki sahilde denize giren Hüseyin Karaduman, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Karaduman’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerce denizden çıkarılan Karaduman’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.




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