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İki köy arasındaki silahlı 'arazi' kavgası kanlı bitti: İki yaralı

İki köy arasındaki silahlı 'arazi' kavgası kanlı bitti: İki yaralı

21:0821/06/2026, Pazar
IHA
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Ağır yaralanan vatandaş hastanede tedavi altına alındı.
Ağır yaralanan vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

Muş'ta Bostankent ve Keçidere köyü sakinleri arasında uzun süredir devam eden mera anlaşmazlığı kanlı bitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşürken, 27 yaşındaki Mahsun T. ile 55 yaşındaki Hasan T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahsun T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olası yeni gerginliklere karşı jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Muş merkeze bağlı Bostankent köyü ile Keçidere köyü sakinleri arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü

Edinilen bilgilere göre, Bostankent köyüne ait olduğu iddia edilen meraların Keçidere köyü sakinleri tarafından kullanılması nedeniyle bir süredir gerginlik yaşayan iki köyün sakinleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Mahsun T. (27) ve Hasan T. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mahsun T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası köyler arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri geniş çaplı tedbir aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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