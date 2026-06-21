İki köy arasındaki silahlı 'arazi' kavgası kanlı bitti: İki yaralı

Muş merkeze bağlı Bostankent köyü ile Keçidere köyü sakinleri arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bostankent köyüne ait olduğu iddia edilen meraların Keçidere köyü sakinleri tarafından kullanılması nedeniyle bir süredir gerginlik yaşayan iki köyün sakinleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Mahsun T. (27) ve Hasan T. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mahsun T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.