Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muş
Muş’ta kardeşini ve polisi yaralayan şüpheli operasyonla etkisiz hale getirildi

Muş’ta kardeşini ve polisi yaralayan şüpheli operasyonla etkisiz hale getirildi

23:519/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Muş’ta kardeşini silahla yaralayan ve ardından eve kapanan şüpheli, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Müdahale sırasında bir polis memuru ayağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muş’ta psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen bir kişi, kardeşini silahla yaraladıktan sonra eve kapandı. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından düzenlenen operasyonda şüpheli etkisiz hale getirildi. Müdahale sırasında şüphelinin ateş açması sonucu bir polis memuru sağ ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, E.S. isimli şahıs, aralarında çıkan tartışma sonucu kardeşi B.S.’ye ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.S.’nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından ikametine giren şüpheli, çevreye ve olay yerine gelen güvenlik güçlerine ateş açmaya devam etti. Bina sakinlerinin can güvenliğini tehlikeye atan şahıs nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların zarar görmemesi için giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde kapatıldı...

Güvenlik güçlerinin müzakere girişimlerine yanıt vermeyen ve saldırgan tutumunu sürdüren şahsa, saat 21.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrollü müdahalede bulunuldu. Müdahale sırasında şüphelinin ateş açması sonucu bir polis memuru sağ ayağından yaralandı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli etkisiz hale getirilirken, olay kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor" denildi.

#Muş
#Operasyon
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 Aldın Aldın 11 Haziran 2026 kataloğu: Bu perşembe hangi ürünler var? Elektronikten deniz ürünlerine tam liste