Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muş
Çar Çayı'na düşen köpeği elini ısırmasına rağmen kurtardı

Çar Çayı'na düşen köpeği elini ısırmasına rağmen kurtardı

23:2729/05/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Muş'ta Çar Çayı’na düşüp, mahsur kalan köpek, kendisini kurtarmak isteyen itfaiye erinin elini ısırdı. İtfaiye eri, elini ısırmasına rağmen köpeği kurtararak, mesai arkadaşlarına teslim etti.

Bir köpeğin Yeni Mahalle’de bulunan Çar Çayı’na düştüğü ve akıntıya kapılarak mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Bir itfaiye eri, merdivenle mahsur kalan köpeğin yanına ulaştı. 

Kurtarma çalışması sırasında korkan köpek, kendisini tutan itfaiye erinin elini ısırdı. 

İtfaiye eri, yaralanmasına rağmen kurtarmaktan vazgeçmediği köpeği yukarıda bekleyen mesai arkadaşlarına uzattı. 

 Yaralanan itfaiye erinin Muş Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

#Muş
#Çar Çayı
#Köpek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz 30. bölüm ne zaman, sezon finali mi yaptı? 29 MAYIS TRT 1 yayın akışı