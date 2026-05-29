Çar Çayı'na düşen köpeği elini ısırmasına rağmen kurtardı

Bir köpeğin Yeni Mahalle’de bulunan Çar Çayı’na düştüğü ve akıntıya kapılarak mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Bir itfaiye eri, merdivenle mahsur kalan köpeğin yanına ulaştı.