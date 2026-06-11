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Muş’ta foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Muş’ta foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

00:2711/06/2026, Perşembe
IHA
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Muş’un Harman köyünde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Muş merkeze bağlı Harman köyünde foseptik çukuruna düşen ineği fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra kurtarma çalışması başlattı.

Titizlikle yürütülen çalışma kapsamında ekipler, özel ekipman kullanarak ineği bulunduğu çukurdan zarar görmeden çıkardı.


Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen inek, yapılan kontrollerin ardından sahibine teslim edildi.

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