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Karada ve havada zamanla yarış: 21 aylık Ecrin için çift aşamalı nakil operasyonu

Karada ve havada zamanla yarış: 21 aylık Ecrin için çift aşamalı nakil operasyonu

22:362/06/2026, Salı
IHA
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Ecrin bebek, helikopter ve uçak ambulansla İstanbul’a ulaştırıldı.
Ecrin bebek, helikopter ve uçak ambulansla İstanbul’a ulaştırıldı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde rahatsızlanan 21 aylık Ecrin bebek için sağlık ekipleri seferber oldu. İlk olarak helikopter ambulansla Van’a ulaştırılan minik hasta, ardından uçak ambulansla İstanbul’a sevk edilerek tedavi altına alındı. Kritik nakil süreci, sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla başarıyla tamamlandı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde rahatsızlanan 21 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van’a, ardından uçak ambulansla İstanbul’a nakledildi.

Muş’un Malazgirt ilçesinde rahatsızlanan ve yakınları tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen 21 aylık Ecrin bebek için yapılan ilk değerlendirmelerin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla üst basamak sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verildi. Minik hastanın sağlık durumunun yakından takip edilmesi üzerine sevk süreci hızla başlatıldı. Tedavisinin İstanbul Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürdürülmesi planlanan bebek için zamanla yarış başladı.

Sağlık ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen nakil kapsamında 21 aylık bebek, helikopter ambulansla Van’a ulaştırıldı. Burada hazır bekletilen uçak ambulansa alınan minik hasta, sağlık personelinin gözetiminde İstanbul’a sevk edildi. Nakil süresince bebeğin sağlık durumunun stabil tutulması için gerekli tüm tıbbi önlemler alınırken, sevk operasyonu başarıyla tamamlandı. İstanbul Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırılan bebeğin tedavisine başlanırken, sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde zamanla yarışılan kritik sevk süreci sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.



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