Karada ve havada zamanla yarış: 21 aylık Ecrin için çift aşamalı nakil operasyonu

Muş’un Malazgirt ilçesinde rahatsızlanan ve yakınları tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen 21 aylık Ecrin bebek için yapılan ilk değerlendirmelerin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla üst basamak sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verildi. Minik hastanın sağlık durumunun yakından takip edilmesi üzerine sevk süreci hızla başlatıldı. Tedavisinin İstanbul Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürdürülmesi planlanan bebek için zamanla yarış başladı.