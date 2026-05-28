Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muş
Yola çıkan at kazaya neden oldu: Muş'ta aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Yola çıkan at kazaya neden oldu: Muş'ta aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı

00:4428/05/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Muş-Bingöl kara yolunda otomobil ata çarptı
Muş-Bingöl kara yolunda otomobil ata çarptı

Muş-Bingöl kara yolunda seyir halindeki bir otomobilin aniden yola çıkan ata çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan aynı aileden 7 kişi yaralanırken, kazaya neden olan at telef oldu.

Muş-Bingöl kara yolunda seyir halindeki otomobilin aniden yola çıkan ata çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.


Kaza, Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muş istikametine seyir halinde olan 16 BPE 420 plakalı otomobil, aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savrulurken, araçta bulunan aynı aileden A.E., H.E., M.E., H.E., H.E., M.E. ve S.E. yaralandı. Yola çıkan at ise olay yerinde telef oldu.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kaza
#Muş
#Bingöl
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK? 1999 öncesi ve 2008 sonrası emeklilik şartları neler? Kadın - erkek yaş prim gün tablosu