Muş'ta kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: Sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı

Muş merkeze bağlı Yazla köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil çaya düşerken, araçta sıkışan yaralı AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre kaza, Muş merkeze bağlı Yazla köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çaya düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.