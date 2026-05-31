Burdur'da 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti

07:4531/05/2026, Pazar
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Isparta-Antalya kara yolu Elsazı köyü yakınlarında İbrahim E.O. (25) idaresindeki 32 ABS 038 plakalı otomobil ile Şerafettin Ş.B. (34) yönetimindeki 06 EHD 360, İsmail Kır'ın (57) kullandığı 32 GE 132 ve Furkan Kürşat Yıldız'ın (30) idaresindeki 37 FIK 54 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, sürücülerden İsmail Kır ve Furkan Kürşat Yıldız ile yolculardan İnci Yıldız (55) ve Ramazan Yıldız (60) hayatını kaybetti.
  • Yaralılar İbrahim E.O, Ayşe M.O. (21), Zeynep S.O. (21), E.B.K. (10), Şerafettin Ş.B, Alim M.B. (31), Kevser B. (27), M.A.O. (6), Ayşe Y. (53), Umut F.D ve Esengül K. (50), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
  • Sürücülerden İbrahim E.O'nun tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı.

