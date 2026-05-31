Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp yandı: 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.
S.Ç. idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Ölenlerin kimlikleri belli oldu
Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdin ile yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyiol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığa, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen oldukları belirlendi.
Olay anında baba Civan Şen'in, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak için üzerine kapandığı öğrenildi.