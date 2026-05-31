Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Bir ölü üç ağır yaralı

00:4131/05/2026, Pazar
Takla atan otomobil yol kenarına devrildi.

Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına devrilip takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 35 AHS 629 plakalı otomobil, Akdağmadeni ilçesinden Saraykent yönüne ilerlediği sırada Sazlıdere mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarına devrilerek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada araçta bulunan S.A. (31) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü A.A. ile araçta bulunan A.A. (8) ve A.A. (1) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Yozgat
#Kaza
#Otomobil
