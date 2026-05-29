Yozgat'ta 3 yaşındaki Aybüke kayboldu: Ekipler sabaha karşı buldu

‘KAYBOLDUĞU NOKTAYA YAKLAŞIK 2 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU’





Yozgat Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “28 Mayıs 2026 Perşembe günü, akşam saatlerinde Çayıralan ilçemiz Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası’nda kaybolan 3 yaşındaki yavrumuz, ekiplerimizin ve gönüllü vatandaşlarımızın gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde bugün sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ salim bulunmuştur. Yavrumuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup, ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma, AFAD, AFAD Gönüllüleri, Emniyet, Orman İşletme, Sağlık ekipleri ile Türk Telekom, Kızılay personeli ve gönüllü olarak katılan vatandaşlarımıza, komşu illerden gelen STK’lar, Anda, Gökbörü, İHH ve Turkuaz ekiplerine de gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.