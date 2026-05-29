Yozgat'ta 3 yaşındaki Aybüke kayboldu: Ekipler sabaha karşı buldu

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 3 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin seferber olduğu olayla ilgili müjdeli haber yaklaşık 12 saat sonra geldi. Aybüke İnce, evinin 2 kilometre uzaklığında sağ salim bulundu.
Söbeçimen köyünde yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine İnce'nin bulunması için ilçeye bağlı Alamettin Yaylası çevresinde jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı.
Yozgat Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda evinden uzaklaşan 3 yaşındaki Aybüke İnce'nin bulunması için geniş çaplı arama çalışması yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Valiliğimiz koordinasyonunda, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı komando, JASAT ve asayiş timlerimiz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, Yozgat AFAD ekiplerimiz ve AFAD gönüllülerimiz, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri JAK ve komando timlerimiz, Kayseri AFAD ekiplerimiz ile çok sayıda gönüllü vatandaşımızın katılımıyla başlatılan arama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda görev alan ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yavrumuzun sağ salim bulunması için devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarımız kesintisiz sürecektir."
Yozgat'tan sevindirici haber bu sabah erken saatlerde geldi. Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası’nda kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce, kaybolduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ekipler tarafından bulundu.
‘KAYBOLDUĞU NOKTAYA YAKLAŞIK 2 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU’
Yozgat Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “28 Mayıs 2026 Perşembe günü, akşam saatlerinde Çayıralan ilçemiz Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası’nda kaybolan 3 yaşındaki yavrumuz, ekiplerimizin ve gönüllü vatandaşlarımızın gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde bugün sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ salim bulunmuştur. Yavrumuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup, ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma, AFAD, AFAD Gönüllüleri, Emniyet, Orman İşletme, Sağlık ekipleri ile Türk Telekom, Kızılay personeli ve gönüllü olarak katılan vatandaşlarımıza, komşu illerden gelen STK’lar, Anda, Gökbörü, İHH ve Turkuaz ekiplerine de gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.